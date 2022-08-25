«Спартак» уже нашёл замену Николсону. Этот парень оставил Головина без прямой путёвки в ЛЧ

«Спартак» встревожен возможным уходом Шамара Николсона. В клубе не скрывают интерес «Галатасарая», но рассчитывают его сохранить. Однако красно-белые вряд ли откажутся от очень-очень выгодного предложения, особенно если его захочет принять сам футболист. Шамар пока в раздумьях. С одной стороны – все условия для прогресса есть в «Спартаке», а агент вообще утверждает, что футболист очень привязался к городу и команде. С другой – «Галатасарай» и мощное рубилово в чемпионате Турции. И оттуда уехать в какой-нибудь классный европейский клуб сейчас точно проще.

Всё наверняка решится в ближайшие дни. И мы поймем, останется ли «Спартак» только с Александром Соболевым, который в последнее время куда чаще раздаёт голевые передачи (3), чем забивает сам (один гол). Хотя есть ощущение, что такой вариант практически исключён. Клуб заранее готовится к уходу Николсона и уже ведёт переговоры о его замене. Знакомьтесь, Игнатиус Ганаго – нападающий «Ланса» с каким-то магическим именем.

Игнатиус Ганаго Фото: Catherine Steenkeste/Getty Images

Что мы знаем о переговорах сейчас?

Издание La Voix du Nord сообщило, что 23-летний камерунец общался с представителями «Спартака» и сейчас уже обсуждает финансовую сторону контракта. При этом для самого футболиста переезд в Москву не является приоритетом. По информации издания, Ганаго размышляет над вариантом остаться ещё на сезон в «Лансе» либо перейти в тот же «Галатасарай» или «Олимпиакос».

Агентство, представляющее интересы футболиста, моментально отреагировало и подтвердило «СЭ» факт переговоров: «Сейчас есть обсуждение трансфера. Мы ведем переговоры с клубом».

Выступил и спортивный директор «Ланса» Флоран Гизольфи в разговоре со Sport24:

«Знаю, что агенты Ганаго ведут переговоры со «Спартаком». Но клуб пока не сделал нам официальное предложение. На данный момент мы никак не контактируем со «Спартаком».

При этом во Франции уже даже назвали примерную сумму трансфера – якобы «Спартак» сможет заплатить за футболиста € 2,5 млн. Главное, чтобы в случае договорённости деньги всё-таки дошли дошли до «Ланса». Пример «Динамо» показывает, что в условиях санкционного давления на банки проводить международные транзакции, в первую очередь с Европой, стало куда сложнее.

Что известно о Ганаго?

Камерунец выступает за «Ланс» с 2019 года. В нынешнем сезоне он сыграл в трёх матчах французской Лиги 1 и не отметился результативными действиями. В прошлом у него 29 матчей за «Ланс» во всех турнирах: шесть мячей и одна голевая передача. Не самые выдающиеся цифры для нападающего.

Первым клубом Ганаго во Франции стала «Ницца». За неё он дебютировал в 2017-м в игре с «Монако». Заменил он, кстати, Марио Балотелли. Камерунец отличился в первом же матче, а его команда победила — 4:0. Тот мяч позволил ему стать самым молодым автором гола в сезоне. Парню было 18,5 года.

В 2020-м он перешёл в «Ланс» за € 6 млн – к тому моменту это был трансферный рекорд для французского клуба. Так много «Ланс» не платил ни за кого. Дебютировал парень мощно – забил в первом же туре своему бывшему клубу, потом отличился в игре с «ПСЖ». Любопытно, что именно камерунец в прошлом сезоне не дал «Монако» напрямую попасть в групповой этап ЛЧ. Он сравнял счёт на 90+6-й минуте очного матча.

Базовая позиция Ганаго – центр нападения, но он может сыграть и на краях атаки. Он не такой мощный, как то же Николсон, но обладает высокой стартовой скоростью. Замена ли это Шамару, учитывая адаптацию, которая точно потребуется? Никто не знает.