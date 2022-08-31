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Нападающий «Крыльев Советов» Шитов оценил новый формат Кубка России

Нападающий «Крыльев Советов» Шитов оценил новый формат Кубка России
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Нападающий самарских «Крыльев Советов» Владислав Шитов, права на которого принадлежат московскому «Спартаку», высказался о новом формате Кубка России. Накануне в матче группового этапа турнира красно-белые обыграли самарскую команду со счётом 1:0.

«Кубок России — это возможность поиграть тем, кто получает мало игровой практики в РПЛ, и шанс для тех, кто выходит в Кубке доказать, что они могут создать конкуренцию для игры в РПЛ. Будем готовиться к следующему матчу с ЦСКА.

Честно, пока непонятно, нравится ли новый формат Кубка России. Но выглядит интересно. Посмотрим, как дальше будет», — сказал Шитов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В следующем матче группового этапа Кубка России «Спартак» сыграет с «Факелом», а «Крылья Советов» встретятся с «Зенитом».

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