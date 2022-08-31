Защитник «Крыльев» Бейл: стыдно, что не выиграли у «Спартака»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка России со «Спартаком». Самарцы проиграли со счётом 0:1.



«В кубковой игре сыграли резервные игроки — для них это хорошо. Стыдно, что мы не выиграли у «Спартака». Возможно, могли сделать 1:1. Счёт 0:1 не в нашу пользу — не по заслугам», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Вчера, 30 августа, в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу состоялась встреча «Спартака» и самарских «Крыльев Советов». Матч прошёл на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершился победой красно-белых со счётом 1:0.



Также в группу B попали «Зенит» и воронежский «Факел» — они проведут свой матч сегодня, 31 августа. Игра состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» и начнётся в 19:00 мск.