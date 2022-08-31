«Барселона» может зарегистрировать англичанку Люси Бронз благодаря португальскому паспорту

У «Барселоны» появилась возможность зарегистрировать английскую футболистку Люси Бронз, сообщает Mundo Deportivo.



Ранее стало известно, что каталонский клуб не может регистрировать футболисток, которые не являются гражданками Европейского союза, так как между женской профессиональной лигой, Королевской испанской федерацией футбола (RFEF) и Ассоциацией футболисток, выступающих в Испании (FUTPRO), не было заключено новое соглашение. По информации источника, Бронз получила португальский паспорт, так как её отец родом из Португалии, и сможет быть зарегистрирована в качестве футболистки «Барселоны».



Напомним, новый розыгрыш женского чемпионата Испании начнётся 11 сентября. В матче 1-го тура женской Примеры «Барселона» сыграет с клубом «Леванте Лас Планас».

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