Роман Ежов: Зиньковский скучает по Самаре? Невозможно быть равнодушным к этому городу

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал об общении с полузащитником «Спартака» Антоном Зиньковским. Он заметил, что невозможно быть равнодушным к Самаре.



«Немного пообщались с Зиньковским. Мы перекинулись парой фраз и пожелали друг другу удачи. Скучает по Самаре? Он по-любому будет скучать (смеётся). Столько в жизни Антона связано с Самарой! Невозможно быть равнодушным к этому городу», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Вчера, 30 августа, в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу состоялась встреча «Спартака» и самарских «Крыльев Советов». Матч прошёл на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершился победой красно-белых со счётом 1:0.

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