Главный тренер «Амкала» поделился эмоциями от победы в матче с «Тверью» в Кубке России

Главный тренер «Амкала» Денис Зубко прокомментировал результат матча 1/128 финала Кубка России сезона-2022/2023 с «Тверью» (1:0).



«Эмоции великолепные, самые радостные! Не кажется, что лёгкая победа», — сказал Зубко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Единственный гол в этой встрече забил защитник «Амкала» Дмитрий Кузькин. Он воспользовался результативной передачей от полузащитника Михаила Прокопьева. После этого «Тверь» пыталась исправить положение, но так и не смогла забить ответный мяч.

Таким образом, «Амкал» вышел в 1/64 финала Кубка России сезона-2022/2023, а «Тверь» завершила выступление в турнире. Напомним, накануне другая любительская команда 2DROTS покинула розыгрыш.