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Игрок «Твери» Звонков объяснил причины поражения в матче с «Амкалом» в Кубке России

Игрок «Твери» Звонков объяснил причины поражения в матче с «Амкалом» в Кубке России
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Футболист «Твери» Робинзон Звонков прокомментировал результат матча 1/128 финала Кубка России с любительским клубом «Амкал» (0:1).

«В первом тайме не смогли найти свою игру, не хватало уверенности и агрессии в третьей части поля. Первый тайм оказался максимально не таким, как задумывали. Во втором начали более-менее нащупывать свою игру. К сожалению, не хватило времени и моментов, чтобы довести матч хотя бы до пенальти.

Мы создали пару моментов, они были доведены до ударов. Не совсем выполнили установку тренера, поэтому не смогли показать себя на 100 процентов», — сказал Звонков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Амкал» вышел в 1/64 финала Кубка России сезона-2022/2023, а «Тверь» завершила выступление в турнире. Напомним, накануне другая любительская команда 2DROTS покинула розыгрыш.

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