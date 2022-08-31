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Кокорин перешёл в «Арис» из Лимассола на правах аренды

Кокорин перешёл в «Арис» из Лимассола на правах аренды
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Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин перешёл в «Арис» из Лимассола на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «фиалок».

Напомним, Кокорин перешёл в итальянский клуб в январе 2021 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака». В стане «фиалок» россиянин суммарно провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с флорентийской командой рассчитано до 2024 года.

До этого игрок выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит» и «Сочи», а также в период с 2011 по 2017 год вызывался в сборную России. Александр — чемпион России сезона-2018/2019, обладатель Кубка России сезона-2015/2016, обладатель Суперкубка России 2016 года и трёхкратный бронзовый призёр чемпионата России.

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