Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин перешёл в «Арис» из Лимассола на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «фиалок».

Напомним, Кокорин перешёл в итальянский клуб в январе 2021 года. До этого форвард защищал цвета московского «Спартака». В стане «фиалок» россиянин суммарно провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, заработав две жёлтые карточки. Контрактное соглашение игрока с флорентийской командой рассчитано до 2024 года.

До этого игрок выступал за «Динамо», «Анжи», «Зенит» и «Сочи», а также в период с 2011 по 2017 год вызывался в сборную России. Александр — чемпион России сезона-2018/2019, обладатель Кубка России сезона-2015/2016, обладатель Суперкубка России 2016 года и трёхкратный бронзовый призёр чемпионата России.