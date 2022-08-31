«МЮ» продаст своего воспитанника Гарнера «Эвертону» за € 17,5 млн

«Манчестер Юнайтед» продаст своего 21-летнего воспитанника Джеймса Гарнера в «Эвертон». Как сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо, сумма трансфера составит € 17,5 млн.



По сведениям инсайдера, контракт полузащитника с «ирисками» будет действовать до июня 2027 года, все условия с игроком уже обсуждены, а медицинское обследование успешно пройдено. У «Манчестер Юнайтед» будет первоочередное право выкупа футболиста.



В прошлом сезоне Джеймс Гарнер выступал на правах аренды за «Ноттингем Форест». За 44 матча в английском Чемпионшипе полузащитник сумел забить четыре гола и отдать восемь голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 7 млн.

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