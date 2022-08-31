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ЦСКА уверенно обыграл московское «Торпедо» в матче 1-го тура Кубка России

ЦСКА уверенно обыграл московское «Торпедо» в матче 1-го тура Кубка России
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Сегодня, 31 августа, в матче группового этапа Фонбет Кубка России сезона-2022/2023 «Торпедо» встретился с ЦСКА. Матч состоялся на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи «Торпедо» — ЦСКА.

В дебюте встречи отличились номинальные гости – на 14-й минуте голом отметился полузащитник Никита Ермаков. На 68-й минуте армейцы сумели укрепить своё преимущество благодаря голу Адольфо Гайча. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе армейцев со счётом 2:0.

В следующем матче турнира ЦСКА встретится с «Уралом». Игра состоится 14 сентября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. Московское «Торпедо» отправится в гости к «Сочи. Матч состоится в этот же день, начало – в 15:00 мск.

Фонбет Кубок России. Группа D
31 августа 2022, среда. 17:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Ермаков – 14'   0:2 Гайч – 68'
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