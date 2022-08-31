«Пари НН» — «Локомотив»: Гильерме получил травму в 1-м тайме, за гостей дебютировал Савин

Вратарь московского «Локомотива» Маринато Гильерме получил травму в матче 1-го тура Пути РПЛ Группы А Фонбет Кубка России с «Пари НН». Вместо него на поле появился 23-летний Андрей Савин, для которого эта игра стала дебютной за основной состав железнодорожников.
Савин — воспитанник кировского «Динамо». В структуре «Локомотива» вратарь оказался в феврале 2019 года. За «Локомотив-Казанку» Андрей в 29 матчах пропустил 45 голов и трижды сыграл «на ноль». Также Савин пять раз выходил на поле за «Локомотив-2» (четыре пропущенных, три «на ноль»).
36-летний Гильерме в нынешнем сезоне не играл в матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Матч с «Пари НН» стал для россиянина бразильского происхождения первым в текущем сезоне.
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