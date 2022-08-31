Защитник «Химок» Филин высказался о возможном возвращении Юрана
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Защитник «Химок» Александр Филин прокомментировал слухи о возвращении бывшего главного тренера химчан Сергея Юрана в подмосковный клуб. Сейчас команду возглавляет российский специалист Николай Писарев.
«Возвращение Юрана? У нас есть тренер. Мы работаем дальше. Тут как руководство примет решение — это не от нас зависит», — передаёт слова Филина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
До Писарева подмосковную команду возглавлял Сергей Юран, который недавно не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении в «Химки». Напомним, Юран покинул «Химки» в начале августа текущего года. После тренерской перестановки «Химки» потерпели четыре поражения подряд. Подмосковный клуб занимает девятое место, набрав семь очков.
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