Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Химок» Филин высказался о возможном возвращении Юрана

Защитник «Химок» Филин высказался о возможном возвращении Юрана
Комментарии

Защитник «Химок» Александр Филин прокомментировал слухи о возвращении бывшего главного тренера химчан Сергея Юрана в подмосковный клуб. Сейчас команду возглавляет российский специалист Николай Писарев.

«Возвращение Юрана? У нас есть тренер. Мы работаем дальше. Тут как руководство примет решение — это не от нас зависит», — передаёт слова Филина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

До Писарева подмосковную команду возглавлял Сергей Юран, который недавно не стал отвечать на вопрос о возможном возвращении в «Химки». Напомним, Юран покинул «Химки» в начале августа текущего года. После тренерской перестановки «Химки» потерпели четыре поражения подряд. Подмосковный клуб занимает девятое место, набрав семь очков.

Новость по теме
Защитник «Химок» Филин: как Писарев мог прощаться в раздевалке? Он в команде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022