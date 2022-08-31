Гендир «Химок»: может ли прийти Юран в 4-й раз? Черевченко приходил, почему Юран не может?

Генеральный директор подмосковных «Химок» Дмитрий Ульянов после матча 1-го тура Фонбет Кубка России с «Краснодаром», в котором его команда проиграла со счётом 2:0, прокомментировал информацию, что в ближайшее время на смену главного тренера Николая Писарева может вернуться Сергей Юран.



«Юран в четвёртый раз? Черевченко же приходил. Почему Юран не может?» — передаёт слова Ульянова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Юран покинул «Химки» в начале августа текущего года. После тренерской перестановки «Химки» потерпели три поражения подряд в чемпионате и одну в Фонбет Кубке России. Подмосковный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав семь очков. В следующем туре команда сыграет на выезде с «Оренбургом».