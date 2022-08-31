«Ахмат» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 31 августа, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном состоится матч 1-го тура Пути РПЛ Группы С Фонбет Кубка России. Стартовый свисток Сергея Чебана прозвучит в 20:30 мск.
Стартовые составы команд:
«Ахмат»: Опарин, Журавлёв, Швец, Уциев, Харин, Трошечкин, Ильин, Олейников, Садулаев, Фольмер, Агаларов.
Запасные: Шелия, Ташаев, Быстров, Ибишев, Богосавац, Иналкаев, Кадыров, Бериша, Умаев, Альсултанов, Конате.
«Оренбург»: Кеняйкин, Стаматов, Гойкович, Павловец, Эктов, Николаев, Полуяхтов, Флорентин, Вера, Гурциев, Оганесян.
Запасные: Сысуев, Хотулёв, Акоста, Печенин, Шершов, Сычевой.
Обслужит матч «Ахмат» — «Оренбург» бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном. Его помощники — Валентин Мурашов и Сергей Каруненко, резервный судья – Александр Машлякевич. Инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
- 31 августа 2022
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