«Ахмат» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 31 августа, на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном состоится матч 1-го тура Пути РПЛ Группы С Фонбет Кубка России. Стартовый свисток Сергея Чебана прозвучит в 20:30 мск.

Стартовые составы команд:



«Ахмат»: Опарин, Журавлёв, Швец, Уциев, Харин, Трошечкин, Ильин, Олейников, Садулаев, Фольмер, Агаларов.

Запасные: Шелия, Ташаев, Быстров, Ибишев, Богосавац, Иналкаев, Кадыров, Бериша, Умаев, Альсултанов, Конате.

«Оренбург»: Кеняйкин, Стаматов, Гойкович, Павловец, Эктов, Николаев, Полуяхтов, Флорентин, Вера, Гурциев, Оганесян.



Запасные: Сысуев, Хотулёв, Акоста, Печенин, Шершов, Сычевой.

Обслужит матч «Ахмат» — «Оренбург» бригада арбитров во главе с Сергеем Чебаном. Его помощники — Валентин Мурашов и Сергей Каруненко, резервный судья – Александр Машлякевич. Инспектор – Фейзудин Эрзиманов.