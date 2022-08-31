В ЦСКА рассказали, почему «Вест Хэм» отказывается переводить оставшиеся деньги за Влашича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию, почему лондонский «Вест Хэм» просрочил платежи по трансферу хорватского полузащитника Николы Влашича.



«Они говорят, что ФИФА разрешила сейчас приостанавливать платежи и резервировать на счета в своей федерации — они этим правом воспользовались. Но ФИФА не говорила, что только так и не иначе. Мы специально уточняли. Есть разные способы выполнения финансовых обязательств. Просто одна из опций в безвыходной ситуации действительно такая. Но, к сожалению, здесь не было попыток использовать другие — сразу такое категоричное решение», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.

Напомним, на данный момент Никола Влашич выступает в итальянском «Торино» на правах аренды. Одноклубником хорвата является российский полузащитник Алексей Миранчук.