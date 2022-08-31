Роман Бабаев ответил, как в ЦСКА отнеслись к решению фанатов бойкотировать матчи Кубка

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о бойкоте болельщиков армейской команды матчей Фонбет Кубка России.

«На днях у них было обсуждение этого вопроса. Они сохранили решение бойкотировать, Кубок в том числе. Понимающе ли отношусь? Сложно сказать. Мы неоднократно с ними это обсуждали. Очень сильно их не хватает. Мне бы хотелось, чтобы был найден компромиссный вариант. Без болельщиков футбол совсем другой. Много раз говорил, что физиологически ощущаем нехватку на домашних матчах в первую очередь. Если предположить, что это продлится долго, то надо искать какие-то варианты. Надеюсь, что всё-таки это произойдёт», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.

Напомним, вчера вечером, 30 августа стало известно, что объёдинение фанатов московского ЦСКА «Люди в чёрном» приняло решение не посещать игры Кубка России из-за введения Fan ID на финал турнира, а также матчи Российской Премьер-Лиги.