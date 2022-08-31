Гайча поздравляли с голом, Березуцкий следил с трибуны. Лучшие фото победы ЦСКА
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31 августа в Москве на поле стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 1-го тура Кубка России ЦСКА одержал уверенную победу над «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев.
Лучшие кадры с матча «Торпедо» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч оценил свой гол в ворота «Торпедо» в матче Кубка России.
«Мы прекрасно понимали, что у «Торпедо» будут эти зоны и пространство, которыми стоит воспользоваться. Это была конкретная передача, которой я воспользовался, побежав вперёд, поборолся за мяч и сумел воплотить в гол», — передаёт слова Гайча корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.
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