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Гайча поздравляли с голом, Березуцкий следил с трибуны. Лучшие фото победы ЦСКА

Гайча поздравляли с голом, Березуцкий следил с трибуны. Лучшие фото победы ЦСКА
«Торпедо» — ЦСКА
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31 августа в Москве на поле стадиона «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 1-го тура Кубка России ЦСКА одержал уверенную победу над «Торпедо». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу армейцев.

Лучшие кадры с матча «Торпедо» — ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч оценил свой гол в ворота «Торпедо» в матче Кубка России.

«Мы прекрасно понимали, что у «Торпедо» будут эти зоны и пространство, которыми стоит воспользоваться. Это была конкретная передача, которой я воспользовался, побежав вперёд, поборолся за мяч и сумел воплотить в гол», — передаёт слова Гайча корреспондент «Чемпионата» Алёна Ковалёва.

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