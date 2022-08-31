Evening Standard: трансфер Захаряна в «Челси» не состоится из-за санкций

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не сможет перейти в лондонский клуб из-за санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает Evening Standard. По сведениям источника, любые попытки лондонского клуба выплатить € 15 млн за 19-летнего футболиста будут заблокированы.
Ранее сообщалось, что «Челси» отправил в «Динамо» предложение о выкупе Захаряна за € 15 млн — сумму, которая прописана у футболиста в качестве отступных. Самому Арсену предлагали долгосрочный контракт.
Захарян оказался в структуре «Динамо» в конце 2016 года. В 53 матчах за основную команду полузащитник забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
У «Спартака» нет шансов с «Зенитом», а Захарян уйдёт в «Челси»? Премьер-лига несправедливости #16:
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