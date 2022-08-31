Фанаты вывесили гигантскую майку, Ахметов порадовал суперголом. Фото победы «Краснодара»

31 августа в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» в матче 1-го тура Кубка России «Краснодар» одержал победу над «Химками». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов не стал называть точную цель команды в розыгрыше Фонбет Кубка России.



«Какие цели на Кубок? Побеждать в каждом матче, а дальше посмотрим, как говорится. То же самое касается и чемпионата. Не хочу громких слов, но мы хотим побеждать в каждой игре. Нашим болельщикам спасибо — они вторую подряд игру на выезде и активно нас поддерживают, учитывая, что сегодня среда. Без них этого бы не было», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.