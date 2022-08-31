Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты вывесили гигантскую майку, Ахметов порадовал суперголом. Фото победы «Краснодара»

Фанаты вывесили гигантскую майку, Ахметов порадовал суперголом. Фото победы «Краснодара»
«Химки» — «Краснодар»
Комментарии

31 августа в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» в матче 1-го тура Кубка России «Краснодар» одержал победу над «Химками». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов не стал называть точную цель команды в розыгрыше Фонбет Кубка России.

«Какие цели на Кубок? Побеждать в каждом матче, а дальше посмотрим, как говорится. То же самое касается и чемпионата. Не хочу громких слов, но мы хотим побеждать в каждой игре. Нашим болельщикам спасибо — они вторую подряд игру на выезде и активно нас поддерживают, учитывая, что сегодня среда. Без них этого бы не было», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022