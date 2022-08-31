Фанаты вывесили гигантскую майку, Ахметов порадовал суперголом. Фото победы «Краснодара»

31 августа в Подмосковье на стадионе «Арена Химки» в матче 1-го тура Кубка России «Краснодар» одержал победу над «Химками». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Лучшие кадры с матча «Химки» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов не стал называть точную цель команды в розыгрыше Фонбет Кубка России.
«Какие цели на Кубок? Побеждать в каждом матче, а дальше посмотрим, как говорится. То же самое касается и чемпионата. Не хочу громких слов, но мы хотим побеждать в каждой игре. Нашим болельщикам спасибо — они вторую подряд игру на выезде и активно нас поддерживают, учитывая, что сегодня среда. Без них этого бы не было», — передаёт слова Ахметова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
- 31 августа 2022
-
22:41
-
22:40
-
22:33
-
22:30
-
22:26
-
22:19
-
22:15
-
22:13
-
22:08
-
22:06
-
22:05
-
21:58
-
21:54
-
21:54
-
21:54
-
21:51
-
21:45
-
21:44
-
21:44
-
21:40
-
21:39
-
21:35
-
21:29
-
21:26
-
21:24
-
21:22
-
21:05
-
21:03
-
20:53
-
20:52
-
20:44
-
20:44
-
20:32
-
20:30
-
20:24