«Челси» предложил € 50 млн за хавбека «Аякса» Альвареса, клуб уже потратил € 266 млн
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Полузащитник «Аякса» Эдсон Альварес входит в сферу интересов лондонского «Челси», который предложил за него € 50 млн. Об этом сообщает The Athletic.
24-летний Альварес стал игроком амстердамского клуба в июле 2019 года за € 15 млн. В 107 матчах за команду полузащитник забил девять голов и отдал пять результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году.
В нынешнем сезоне «Аякс» успел заработать на продажах футболистов € 216 млн, самым крупным переходом стала продажа форварда Антони в «Манчестер Юнайтед» за € 95+5 млн. «Челси», наоборот, потратил на новичков € 266 млн. Самой крупной покупкой стал переход защитника Фофана из «Лестера» за € 80,4 млн.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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