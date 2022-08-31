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Последняя игра «Химок» под руководством Писарева — в видеообзоре поражения от «Краснодара»

Последняя игра «Химок» под руководством Писарева — в видеообзоре поражения от «Краснодара»
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Сегодня, 31 августа, на стадионе «Арена Химки» в Химках местная одноимённая команда в матче 1-го тура Пути РПЛ Группы А Фонбет Кубка России встречалась с «Краснодаром». Финальный свисток Антона Фролова зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:0.

На 26-й минуте «Химки» остались в меньшинстве: прямую красную карточку получил защитник химчан Захар Волков. Через минуту счёт в матче открыл защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов. Развил преимущество «быков» Ильзат Ахметов и установил окончательный счёт в матче — 2:0 в пользу «Краснодара».

Обслуживала матч «Химки» — «Краснодар» бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым из Москвы. Помогали ему Дмитрий Сафьян (Москва) и Илья Елеференко (Москва). Резервный судья — Анастасия Пустовойтова (Москва).

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