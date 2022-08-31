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Терюшков ответил, возможно ли с Гогниевым повторение ситуации Писарева в «Химках»

Терюшков ответил, возможно ли с Гогниевым повторение ситуации Писарева в «Химках»
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о своих ожиданиях от работы Спартака Гогниева в подмосковном клубе. Ранее Терюшков заявил, что Гогниев сменит на посту наставника красно-чёрных Николая Писарева.

«Возможна ли с Гогниевым такая же ситуация, как с Писаревым? Не могу сейчас что-то предположить, но очень надеемся, что по харизме и качествам Спартак намного ближе к ментальности «Химок» и к идеологии нашего футбола. Надеюсь, такая ситуация не повторится. То, что произошло — команда не восприняла главного тренера. Главное — сделать выводы, чтобы не очутиться очень глубоко на дне, откуда будет тяжело выбираться», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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