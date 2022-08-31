«Ньюкасл» обыгрывает «Ливерпуль» после первого тайма благодаря голу новичка Исака

Сегодня, 31 августа, на стадионе «Энфилд» проходит встреча 5-го тура английской Премьер-лиги, в которой «Ливерпуль» дома принимает «Ньюкасл Юнайтед». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



По итогам первых 45 минут хозяева поля проигрывают «Ньюкаслу». Голом в составе «сорок» отличился новичок команды – шведский нападающий Александер Исак, который перешёл совсем недавно из испанского «Реала Сосьедад» за € 70 млн. Этот гол стал для форварда дебютным в рамках АПЛ.



«Ливерпуль» после четырёх туров занимает 12-ю строчку – у команды Юргена Клоппа в активе только четыре очка. «Ньюкасл» расположился на 10-м месте чемпионата благодаря шести набранным очкам.

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