«Барселона» не согласна отпустить Обамеянга за € 15 млн и Маркоса Алонсо

Руководство «Барселоны» не согласно отпускать нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга на условиях боссов «Челси». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети. Ранее сообщалось, что синие предлагают за габонца € 30 млн.

По информации источника, «Барселона» отклонила очередное предложение «Челси» по Пьер-Эмерику Обамеянгу — € 15 млн и Маркоса Алонсо. «Барселона» хочет получить только деньги, хотя им интересен испанский игрок лондонцев.

Напомним, Обамеянг перешёл в «Барселону» на правах свободного агента в январе 2022 года. В Англии он с января 2018-го играл за другой лондонский клуб — «Арсенал». В Испании же форвард в 24 матчах забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.

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