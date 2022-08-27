«Барселона» — «Вальядолид». Как тебе такое, «Спартак»?

28 августа состоится матч 3-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Вальядолид». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.18. Успех команды из Вальядолида оценён экспертами в 18.00. Ставки на ничью принимаются за 9.30.

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Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Барселона» — «Вальядолид» 28 августа 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Барселона» — «Вальядолид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Вальядолид» (28.08.2022)

Не так давно стартовал очередной розыгрыш чемпионата Испании. Миновало уже два тура соревнования. На 28 августа запланированы три встречи 3-го тура. Помимо прочих, на легендарном стадионе «Камп Ноу» в Каталонии померяются силами «Барселона» и «Вальядолид». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

С приходом легендарного Хави «Барселона» сильно изменилась в положительную сторону. За последние 23 встречи минувшего розыгрыша чемпионата Испании она потерпела лишь три поражения и пять раз сыграла вничью. В остальных встречах одержала победы, порадовав результативностью.

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В межсезонье клуб из Каталонии подписал ряд мастеровитых футболистов. Новобранцев сразу пять — Роберт Левандовски, Андреас Кристенсен, Жюль Кунде, Рафинья и Франк Кессье. Единственная проблема, с которой столкнулся Хави, получив в подспорье новичков, — это игровое время старых футболистов. В особенности Пьер-Эмерика Обамеянга и Мемфиса Депая.



Как бы там ни было, предсезонку сине-гранатовые провели потрясающе. За шесть товарищеских встреч они не потерпели ни одного поражения. При этом показали поистине классный командный футбол и восхитили индивидуальным мастерством. Затем в матчах 1-го и 2-го туров чемпионата Испании подопечные Хави сыграли вничью с «Райо Вальекано» (0:0) и разгромили «Реал Сосьедад» (4:1).

После противостояния с «Реалом Сосьедад» каталонцы провели благотворительный товарищеский матч с «Манчестер Сити». Как и ожидалось, Хави и Хосеп Гвардиола выделили немало игрового времени молодым футболистам. Но наставник «Барсы» при этом оставил в запасе самого Левандовского и полезного Дембеле.



Несмотря на это, каталонцы вели в счёте 3:2 к 90-й минуте. Англичане сумели сравнять лишь благодаря актёрскому мастерству Эрлинга Холанда, который заработал сомнительный пенальти в компенсированное время. К сожалению для болельщиков сине-гранатовых, Рияд Марез реализовал 11-метровый удар. Впрочем, публика наверняка была довольна.

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У «Вальядолида» Эрлинга Холанда, само собой, нет. Клуб обладает крайне скромными ресурсами, а потому уже давно является аутсайдером чемпионата Испании. Регулярно он вылетает в Сегунду, затем возвращается в Ла Лигу, проводит в ней несколько сезонов на дне турнирной таблицы и вновь отправляется во второй по значимости дивизион Испании.



Так повелось, что главным недостатком бело-фиолетовых является низкая результативность. В сезоне-2019/2020 им удалось забить за 38 туров чемпионата Испании лишь 32 мяча. А в сезоне-2020/2021 за этот же период получилось наколотить лишь 34 гола. За два матча текущего розыгрыша Ла Лиги «Вальядолид» сумел забить только один мяч.



В матче 1-го тура соревнования подопечные Хосе Пачеты потерпели разгромное поражение от «Вильярреала» (0:3), а в матче 2-го тура сыграли вничью с «Севильей» (1:1). Разумеется, мирный исход с крепкими севильцами бело-фиолетовые добыли не без удачи. Они проиграли оппоненту по всем статистическим параметрам.

Думаем, можно поставить на то, что «Барселона» победит и не пропустит, за коэффициент 1.90. Последние три очные встречи, пусть они и были давно, ознаменовались именно победой каталонцев всухую. В виде альтернативы можно рассмотреть П1 с форой (-2). Коэффициент поскромнее — 1.68, но вариант тоже рабочий.



«Барселона» выглядит фаворитом не только предстоящего матча, но и всего первенства. И это несмотря на проблемы каталонцев с заявкой новых игроков. Так что «Спартак» может шутить сколько угодно. Тем более накануне руководство сумело заявить Кунде, купленного ещё в июле у «Севильи». Защитник даже доступен на предстоящий матч.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Барселона» — «Вальядолид» 28 августа 2022 года

«Барселона» — один из сильнейших клубов чемпионата Испании. А под руководством Хави и с Робертом Левандовским в составе он становится практически непобедимым. Вряд ли скромный «Вальядолид» сумеет навязать борьбу каталонцам. Бело-фиолетовые имеют плохо функционирующую линию нападения. Даже просто в то, что они сумеют забить, верится с трудом.



Ставка: «Барселона» победит и не пропустит за коэффициент 1.90.

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