Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасла» благодаря голу на 90+8-й минуте матча

«Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасла» благодаря голу на 90+8-й минуте матча
Комментарии

Сегодня, 31 августа, на стадионе «Энфилд» прошла встреча 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» дома принимал «Ньюкасл Юнайтед». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первыми забили гол в матче гости – на 38-й минуте своим дебютным мячом в АПЛ отличился шведский нападающий Александер Исак, который перешёл несколько дней назад из «Реала Сосьедад» за € 70 млн, ассистировал ему Шон Лонгстафф. Хозяева сумели превратить своё преимущество в гол только на 61-й минуте – с передачи Мохамеда Салаха Роберто Фирмино сравнял счёт в этой встрече. На 90+8-й минуте игры Фабиу Карвалью забил победный мяч и принёс своей команде три очка — 2:1.

После матча «Ливерпуль» набрал восемь очков и поднялся на пятое место турнирной таблицы чемпионата. «Ньюкасл Юнайтед» с шестью очками опустился на 11-ю строчку.

Англия - Премьер-лига. 5-й тур
31 августа 2022, среда. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Исак – 38'   1:1 Фирмино – 61'   2:1 Карвалью – 90+8'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022