«Ливерпуль» вырвал победу у «Ньюкасла» благодаря голу на 90+8-й минуте матча

Сегодня, 31 августа, на стадионе «Энфилд» прошла встреча 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» дома принимал «Ньюкасл Юнайтед». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Первыми забили гол в матче гости – на 38-й минуте своим дебютным мячом в АПЛ отличился шведский нападающий Александер Исак, который перешёл несколько дней назад из «Реала Сосьедад» за € 70 млн, ассистировал ему Шон Лонгстафф. Хозяева сумели превратить своё преимущество в гол только на 61-й минуте – с передачи Мохамеда Салаха Роберто Фирмино сравнял счёт в этой встрече. На 90+8-й минуте игры Фабиу Карвалью забил победный мяч и принёс своей команде три очка — 2:1.
После матча «Ливерпуль» набрал восемь очков и поднялся на пятое место турнирной таблицы чемпионата. «Ньюкасл Юнайтед» с шестью очками опустился на 11-ю строчку.
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