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Окампос перешёл из «Севильи» в «Аякс»

Окампос перешёл из «Севильи» в «Аякс»
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Амстердамский «Аякс» достиг соглашения с испанской «Севильей» о переходе вингера Лукаса Окампоса. Об этом клуб сообщил на официальном сайте.

Аргентинский футболист арендован на один сезон – до 30 июня 2023 года. Также у «Аякса» есть право выкупа Окампоса по окончании срока арендного договора. Лукас был для амстердамцев основной целью на замену Антони, который перешёл в английский «Манчестер Юнайтед».

Окампос перешёл в «Севилью» из «Марселя» в 2019 году. Всего за «Севилью» он провёл 135 матчей во всех турнирах, забил 34 мяча и отдал 15 голевых передач. В текущем розыгрыше Примеры он выходил на поле во всех трёх матчах, но результативными действиями не отметился. 28-летний нападающий является игроком сборной Аргентины.

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