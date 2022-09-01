Мюллер вышел на второе место по числу матчей за «Баварию», сравнявшись с Оливером Каном

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер провёл 632-й матч за мюнхенский клуб, сообщается в «твиттере» SportsCenter. Форвард принял участие в матче Кубка Германии с «Викторией 1904» (5:0).
Таким образом, Мюллер вышел на второе место по числу встреч за «Баварию», сравнявшись по этому показателю с Оливером Каном. Рекордсменом по количеству матчей за «Баварию» является Зепп Майер, на счету которого 682 игры.
Томас Мюллер выступает за «Баварию» с 2007 года. В составе клуба он 11 раз становился чемпионом Германии, шесть раз выигрывал Кубок страны и восемь раз – Суперкубок. Также немецкий нападающий дважды становился победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
В составе сборной Германии Мюллер выигрывал чемпионат мира и становился бронзовым призёром чемпионата Европы.
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