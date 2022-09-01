Антонио Конте: в Англии нужно многому научиться, чтобы правильно использовать VAR

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о решении арбитра отменить гол футболиста «Вест Хэма» Аарона Крессуэлла за игру рукой во время матча 5-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счётом 1:1.
«Честно говоря, в конце первого тайма я пообщался с судьёй и сказал ему: «Вы приняли правильное решение». Невероятно, что те, кто отвечает за VAR, ещё раз посмотрели и передали информацию судье. Я вижу, что первое решение арбитра было правильным, и объявление от VAR было странным. Могу сказать только, что судья принял верное решение в этом моменте. Обычно VAR используется, когда решение неправильное.
В Англии нужно многому научиться, чтобы правильно использовать VAR. Вы должны очень хорошо учиться и быть более точными. Если есть VAR, вы должны использовать его правильно или принять решение судьи», — приводит слова Конте BBC.
В следующем туре «Тоттенхэм» сыграет с «Фулхэмом».
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