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Бразильский вратарь Иван рассказал, кому посвятил дебютный сухой матч за «Зенит»

Бразильский вратарь Иван рассказал, кому посвятил дебютный сухой матч за «Зенит»
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Голкипер «Зенита» Иван Куарежма дебютировал в новой команде в матче Кубка России с воронежским «Факелом», не пропустив. После игры он ответил на вопрос, кому посвящает свой удачный старт в российском клубе.

«Во-первых, Богу, который всегда находится рядом со мной и даёт мне возможность проявить себя. И, конечно, всей моей семье в Бразилии, по которой я очень скучаю – они смотрели эту игру, переживали и радовались за меня. Все уже написали и поздравили с дебютом. А ещё посвящаю его всем болельщикам «Зенита», которые с первого дня поддерживают меня. Надеюсь, что своей игрой смогу как можно чаще возвращать им обратно ту радость и те крутые эмоции, которые получаю от них», – приводит слова Ивана официальный сайт «Зенита».

31 августа на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге «Зенит» одержал победу над «Факелом» со счётом 2:0. Два гола в первом тайме забил колумбийский нападающий Матео Кассьерра.

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