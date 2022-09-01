«Балтика» подарила на 1 сентября первоклассникам Калининграда билеты на матч и сувениры

Футбольный клуб «Балтика» ко дню знаний подготовил необычную акцию – каждый первоклассник Калининграда получит подарочный набор, состоящий из клубных сувениров и билета на ближайший домашний матч команды с «Динамо» из Махачкалы.

В подарочный набор вошли: фирменная тетрадь с символикой «Балтики», фирменная ручка, а также два билета на ближайший домашний матч, который состоится 12 сентября.

В этом году в первый класс в Калининграде отправились почти 8 тысяч детей и в этот важный день ко всему набору эмоций дети получат ещё и памятные сувениры от футбольного клуба. Кроме того, 1 сентября игроки «Балтики» Максим Кузьмин и Максим Тишкин лично отправились в одну из самых больших школ Калининграда – №57, чтобы поздравить с праздником первоклассников.