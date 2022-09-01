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Болельщика «Ростова» оштрафовали за проход без Fan ID на матч с ЦСКА

Болельщика «Ростова» оштрафовали за проход без Fan ID на матч с ЦСКА
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Кировский районный суд за незаконное проникновение на стадион и грубое нарушение правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях оштрафовал болельщика «Ростова» на 10 тыс. рублей за проход на стадион без Fan ID, сообщает 1rnd.ru. Также, по решению суда, посещение спортивных соревнований для него закрыто в течение года.

По информации источника, во время матча седьмого тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» принимал ЦСКА (0:0), болельщик без Fan ID перелез через ограждение «Ростов Арены». Свой путь фанат снимал на камеру, держа в одной руке флаг команды, а в другой – мобильный телефон. Попав на стадион через турникет, парень незаконно оказался на трибуне, о чем позже в деталях рассказал правоохранителям. После всего этого парень был задержан и доставлен в отдел полиции.

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