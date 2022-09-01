Хавбек «Пари НН» Шильцов: «Локо» большая команда с амбициями. Приятно их победить

Полузащитник клуба «Пари Нижний Новгород» Константин Шильцов поделился эмоциями от победы над «Локомотивом» (2:0) в Кубке России.



«Конечно, приятно стартовать в турнире с победы. Тем более «Локомотив» это большая команда с хорошими возможностями и амбициозными задачами. Перед сегодняшним матчем они дважды подряд выиграли в чемпионате. Положительный результат в игре с таким соперником это и отличное настроение, и уверенность для нас. Плюс порадовали наших болельщиков, что очень важно.



Наверное, нам в какой-то степени помог быстрый гол, но в любом случае победу можно назвать заслуженной. Какие задачи были при выходе на замену? К тому моменту мы уже выиграли 2:0, поэтому самое главное нужно было удержать преимущество, по возможности постараться развить его.



У «Локомотива» очень квалифицированные игроки, нам важно было отработать на максимуме от первой до последней минуты, не давать им шанса. Хорошо, что это получилось сделать. Не сложно ли будет переключиться на матчи чемпионата? Никаких проблем. Необходимо набирать очки. Для нас сейчас каждая игра имеет огромное значение. Нужно просто идти от матча к матчу и стараться выиграть любую встречу», — сказал Шильцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



20-летний Шильцов находится в «Пари НН» в аренде. Трансфер полузащитника принадлежит «Спартаку». У нижегородцев есть право выкупа игрока.