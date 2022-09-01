«Манчестер Сити» объявил о трансфере Аканджи из дортмундской «Боруссии»

«Манчестер Сити» на своём официальном сайте объявил о трансфере защитника дортмундской «Боруссии» Мануэля Аканджи. Стороны заключили соглашение до конца сезона-2026/2027. Финансовые детали сделки не разглашаются.

«Хосеп Гвардиола — фантастический тренер. В «Манчестер Сити» невероятный состав футболистов. Так что для меня это потрясающая возможность. Я действительно с нетерпением жду шанса испытать себя в английской Премьер-лиге и сделаю всё возможное, чтобы помочь своему новому клубу добиться успеха», — приводит слова Аканджи официальный сайт «Манчестер Сити».

В сезоне-2021/2022 27-летний Аканджи провёл за «шмелей» 36 матчей во всех турнирах и отметился одним точным ударом. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Мануэля в € 30 млн.

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