«Севилья» объявила о переходе Дольберга и Янузая

Испанская «Севилья» на своём официальном сайте объявила о двух новых трансферах. Состав команды пополнили датский нападающий Каспер Дольберг и бельгийский полузащитник Аднан Янузай. Новички уже провели с командой первую тренировку.
Янузай перешёл в «Севилью» на правах свободного агента, ранее он выступал в составе другого испанского клуба — «Реала Сосьедад». Аднан подписал с новой командой контракт до лета 2026 года.
Дольберг перебрался в стан «нервионцев» из «Ниццы». Стороны заключили арендное соглашение сроком на один сезон с последующим правом выкупа. Финансовые детали сотрудничества не разглашаются.
Напомним, «Севилья» набрала 1 очков в 3 матчах испанской Ла Лиги сезона-2022/2023 и занимает 15-е место в турнирной таблице.
Как футболисты шантажируют свои клубы при трансферах?
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