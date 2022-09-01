«Севилья» объявила о переходе Дольберга и Янузая

Испанская «Севилья» на своём официальном сайте объявила о двух новых трансферах. Состав команды пополнили датский нападающий Каспер Дольберг и бельгийский полузащитник Аднан Янузай. Новички уже провели с командой первую тренировку.

Янузай перешёл в «Севилью» на правах свободного агента, ранее он выступал в составе другого испанского клуба — «Реала Сосьедад». Аднан подписал с новой командой контракт до лета 2026 года.

Дольберг перебрался в стан «нервионцев» из «Ниццы». Стороны заключили арендное соглашение сроком на один сезон с последующим правом выкупа. Финансовые детали сотрудничества не разглашаются.

Напомним, «Севилья» набрала 1 очков в 3 матчах испанской Ла Лиги сезона-2022/2023 и занимает 15-е место в турнирной таблице.

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