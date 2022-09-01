«Ещё долго продержался». Мостовой — об увольнении Писарева из «Химок»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию об увольнении Николая Писарева с тренерского мостика подмосковных «Химок».
«Эта история меня ничем не удивила. Когда Юрана убирали, это было удивлением для всех. Назначение Писарева — непонятно откуда. В «Химках» на Писарева особо никто и не рассчитывал.
Всё упиралось в увольнение Юрана, причём не в первый раз. Никто так и не понял. За это они лишний раз и поплатились. Ломать — не строить. Писарев как пришёл, так и ушёл. Мог и быстрее уйти. Ещё долго продержался», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, 53-летний Писарев был назначен главным тренером «Химок» 10 августа 2022 года. Под его руководством команда проиграла все четыре встречи — три в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) и одну в Фонбет Кубке России. Писарев занял вакантное место после увольнения Сергея Юрана.
- 1 сентября 2022
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