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Главный тренер «Ариса»: Кокорин будет максимально доказывать, что он классный футболист

Главный тренер «Ариса»: Кокорин будет максимально доказывать, что он классный футболист
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский поделился ожиданиями от игры российского нападающего Александра Кокорина.

Что касается реакции болельщиков, то с фанатами пока не общался. Всем нравится усиление «Ариса» в целом — не только персона Александра. Наш состав видят качественным. Мы все понимаем, что имя на бумаге — это одно, надо на поле всё доказывать. Мы будем стремиться это делать, создать хороший симбиоз футболистов на поле. У нас очень хороший, молодой, динамичный состав. Уверен, что Саша даст нам в зоне завершения то, чего не хватает. Александр будет максимально стараться доказать в первую очередь себе, что он очень классный футболист», — сказал Шпилевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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