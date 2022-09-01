Источник: Марсело близок к переходу в «Лестер»

Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Именитый бразилец близок к подписанию контракта с «Лестер Сити», информирует журналист SportBible Марти Мирас.

Согласно сведениям источника, Марсело подпишет с «лисами» контракт сроком на один сезон. Финансовые детали возможного сотрудничества не уточняются. Ранее СМИ приписывали интерес к бразильцу французской «Ницце» и итальянскому «Лацио».

Напомним, 34-летний Марсело выступал за мадридский «Реал» больше 15 лет. За это время он принял участие в 544 матчах, в которых забил 37 голов и отдал 103 результативные передачи. Вместе с «Реалом» бразильский защитник выиграл 25 трофеев, включая пять – в Лиге чемпионов.

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