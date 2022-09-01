Игнатиус Ганаго, которым интересовался «Спартак», перешёл из «Ланса» в «Нант»

Нападающий «Ланса» Игнатиус Ганаго, которым интересовался московский «Спартак», перешёл в «Нант», сообщает пресс-служба французского клуба. Камерунский форвард подписал договор на ближайшие четыре сезона.



Ганаго выступал за «Ланс» с 2019 года. В нынешнем сезоне камерунский футболист принял участие в трёх матчах французской Лиги 1 и не отметился результативными действиями. С 2019 года Ганаго вызывается в сборную Камеруна.



Ранее спортивный директор «Ланса» Флоран Гизольфи рассказывал, что агенты Ганаго ведут переговоры со «Спартаком». При этом заявлялось, что переход в «Спартак» не является приоритетным вариантом для Ганаго. Футболист был намерен проявить себя в «Лансе» и добиться с клубом больших успехов.