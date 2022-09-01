Романо: Бельерин переходит в «Барселону»

Испанский защитник лондонского «Арсенала» Эктор Бельерин переходит в «Барселону». Контракт на один сезон будет подписан в ближайшие часы, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, медобследование игрока в новом клубе уже запланировано, а контракт с «канонирами» будет расторгнут по взаимному согласию.
27-летний Бельерин является воспитанником академии «Барселоны», в 17 лет стал футболистом системы «Арсенала». Всего за лондонскую команду он провёл 239 матчей, забил девять мячей и отдал 29 голевых передач. В прошлом сезоне Бельерин играл в аренде в испанском «Бетисе». Там он принял участие в 32 играх, отметившись пятью результативными передачами.
Вместе с «Арсеналом» защитник трижды становился обладателем Кубка Англии, а в сезоне-2021/2022 выиграл Кубок Испании с «Бетисом».
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