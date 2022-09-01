«Барселона» объявила о расторжении контракта с Брейтуэйтом

Испанская «Барселона» расторгла контракт с датским нападающим Мартином Брейтуэйтом. Об этом каталонский клуб сообщил на своей официальной странице.



Как сказано в сообщении, контракт игрока с командой действовал до конца сезона-2023/2024. «Барселона» поблагодарила футболиста за его самоотверженность и пожелала удачи в будущем.



Нападающий Мартин Брейтуэйт перешёл к сине-гранатовым из «Леганеса» зимой 2020 года. За два с половиной сезона датчанин сыграл в 59 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал три голевые передачи. Большую часть прошлого сезона Брейтуэйт пропустил из-за травмы колена, приняв участие всего в пяти встречах.

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