«Барселона» объявила о расторжении контракта с Брейтуэйтом

Испанская «Барселона» расторгла контракт с датским нападающим Мартином Брейтуэйтом. Об этом каталонский клуб сообщил на своей официальной странице.
Как сказано в сообщении, контракт игрока с командой действовал до конца сезона-2023/2024. «Барселона» поблагодарила футболиста за его самоотверженность и пожелала удачи в будущем.
Нападающий Мартин Брейтуэйт перешёл к сине-гранатовым из «Леганеса» зимой 2020 года. За два с половиной сезона датчанин сыграл в 59 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал три голевые передачи. Большую часть прошлого сезона Брейтуэйт пропустил из-за травмы колена, приняв участие всего в пяти встречах.
Топ голевых передач 3-го тура Ла Лиги
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