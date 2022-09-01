Защитник «Барселоны» Дест перейдёт в «Милан»

Американский крайний защитник «Барселоны» Серджино Дест в ближайшее время станет игроком «Милана». Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, в данный момент футболист подписывает свой контракт с итальянским клубом.



По сведениям инсайдера, сделка между «Барселоной» и «Миланом» по игроку заключена в виде аренды с опцией выкупа за сумму около € 20 млн. Ранее появлялась информация, что Дест может пополнить ряды «Вильярреала», который возглавляет испанский специалист Унаи Эмери.



Напомним, Дест перешёл в «Барселону» из амстердамского «Аякса» в 2020 году. В прошлом сезоне защитник принял участие в 21 матче испанской Примеры и отдал три результативные передачи. С 2019 года Дест вызывается в национальную команду США.

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