«Лестер» подписал защитника «Реймса»

Бельгийский защитник Ваут Фас перешёл из французского «Реймса» в английский «Лестер».
Контракт заключён до конца июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера 24-летнего Фаса составила € 17 млн.
«Это чудесно! Когда я въезжал на тренировочную базу, у меня пошли мурашки по коже. Это тот шаг в моей карьере, о котором я мечтал. Я был в машине со своей женой, и мы чуть не начали плакать от счастья!» — приводит слова Фаса официальный сайт «Лестера».
За два сезона, проведённые в «Реймсе», защитник сыграл в 77 матчах, забил пять мячей и отдал одну голевую передачу. Ранее Фас также выступал за бельгийский «Остенде», нидерландские «Эксельсиор» и «Херенвен». За «Лестер» играют его соотечественники — Тимоти Кастань, Юри Тилеманс и Деннис Прат.
- 1 сентября 2022
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