Полузащитник «Манчестер Сити» Клаудио Гомес перешёл в «Палермо»

Французский полузащитник Клаудио Гомес перешёл из «Манчестер Сити» в клуб итальянской Серии B «Палермо», сообщает официальный сайт «горожан».
22-летний хавбек выступал за молодёжные команды «ПСЖ» и «Манчестер Сити». За основную команду «горожан» он принял участие в трёх матчах. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 1 млн.
«Палермо» был признан банкротом в 2019 году, новая команда была вынуждена начать выступления с Серии D. В прошлом сезоне команда стала победителем плей-офф Серии C и вышла в Серию B. Главный тренер розово-чёрных — итальянец Эудженио Корини, одним из самых принципиальных соперников команды считается «Катания» (сейчас — Серия С).
В нынешнем сезоне АПЛ «Манчестер Сити» набрал 13 очков в пяти турах и занимает второе место в турнирной таблице. В следующем матче «горожане» встретятся с бирмингемской «Астон Виллой».
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