Футболист «Сочи» Ангбан прооперирован после разрыва крестообразной связки

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан был прооперирован после получения травмы в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2). Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

«Время отличных новостей под конец дня. Викторьен Ангбан успешно прооперирован в Барселоне. Ждём скорейшего выздоровления, Витя!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Ранее в команде сообщили, что у ивуарийца диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена. Напомним, Ангбан выступает за «Сочи» с июля 2021 года, когда перешёл из французского «Метца» за € 4,1 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. С 2014 года Ангбан вызывается в сборную Кот-д’Ивуара.