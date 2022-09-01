Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Сочи» Ангбан прооперирован после разрыва крестообразной связки

Футболист «Сочи» Ангбан прооперирован после разрыва крестообразной связки
Комментарии

Полузащитник «Сочи» Викторьен Ангбан был прооперирован после получения травмы в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2). Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

«Время отличных новостей под конец дня. Викторьен Ангбан успешно прооперирован в Барселоне. Ждём скорейшего выздоровления, Витя!» — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Ранее в команде сообщили, что у ивуарийца диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки правого колена. Напомним, Ангбан выступает за «Сочи» с июля 2021 года, когда перешёл из французского «Метца» за € 4,1 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. С 2014 года Ангбан вызывается в сборную Кот-д’Ивуара.

Новость по теме
Стала известна зарплата новичка «Сочи» Муссы Сиссако
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022