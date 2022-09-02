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«Ливерпуль» сможет выкупить Артура по окончании сезона за фиксированную сумму

«Ливерпуль» сможет выкупить Артура по окончании сезона за фиксированную сумму
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«Ливерпуль» сможет выкупить арендованного у «Ювентуса» бразильского полузащитника Артура за € 37,5 млн, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо со ссылкой на заявление «старой синьоры».

Такая опция может быть задействована по окончании сезона-2022/2023, который футболист проведёт в стане красных. Кроме того, «Ливерпуль» сразу должен выплатить € 4,5 млн. Артур будет выступать за красных под 29-м номером.

Артур провёл в составе «старой синьоры» два последних сезона. За «Ювентус» он провёл 63 матча, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Ранее за «Барселону» полузащитник принял участие в 72 играх, отметившись четырьмя голами и шестью результативными передачами.

Артур дебютировал за сборную Бразилии в сентябре 2018 года, выступал на Кубке Америки – 2019.

После пяти сыгранных туров АПЛ «Ливерпуль» с восемью очками занимает пятое место в турнирной таблице. В следующем матче команда встретится с «Эвертоном» в мерсисайдском дерби.

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