Языджи перейдёт в «Трабзонспор» из «Лилля»

Бывший нападающий ЦСКА Юсуф Языджи, права на которого принадлежат «Лиллю», в ближайшее время перейдёт в «Трабзонспор». Об этом сообщает Fotomac.



По информации источника, руководители турецкого клуба провели переговоры с «Лиллем», речь шла об аренде. 25-летний футболист сообщил «Лиллю», что хочет поехать в турецкий чемпионат. «Трабзонспор» заключил арендное соглашение, которое будет действовать один год.

В пятницу Языджи доставят в Стамбул частным рейсом. Языджи будет смотреть матч с «Умраниеспором» с трибуны. В текущем сезоне Юсуф провёл четыре матча, на поле он был 202 минуты. Игрок забил один гол и сделал одну результативную передачу. В прошлом сезоне нападающий выступал за ЦСКА, за который забил восемь голов в 10 играх Российской Премьер-Лиги.