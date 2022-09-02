Языджи перейдёт в «Трабзонспор» из «Лилля»

Бывший нападающий ЦСКА Юсуф Языджи, права на которого принадлежат «Лиллю», в ближайшее время перейдёт в «Трабзонспор». Об этом сообщает Fotomac.
По информации источника, руководители турецкого клуба провели переговоры с «Лиллем», речь шла об аренде. 25-летний футболист сообщил «Лиллю», что хочет поехать в турецкий чемпионат. «Трабзонспор» заключил арендное соглашение, которое будет действовать один год.
В пятницу Языджи доставят в Стамбул частным рейсом. Языджи будет смотреть матч с «Умраниеспором» с трибуны. В текущем сезоне Юсуф провёл четыре матча, на поле он был 202 минуты. Игрок забил один гол и сделал одну результативную передачу. В прошлом сезоне нападающий выступал за ЦСКА, за который забил восемь голов в 10 играх Российской Премьер-Лиги.
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