«Фулхэм» объявил о переходе Карлоса Винисиуса из «Бенфики»

27-летний бразильский нападающий Карлос Винисиус перешёл из португальской «Бенфики» в лондонский «Фулхэм», сообщает официальный сайт «дачников».
Контракт подписан на три года с возможностью продления ещё на один. Винисиус уже ранее выступал в Англии — сезон-2020/2021 он провёл в аренде в «Тоттенхэме», принял участие в 22 матчах, забил 10 мячей и отдал три голевые передачи.
За «Бенфику», в которую нападающий перешёл летом 2019 года из итальянского «Наполи», он провёл в общей сложности 50 игр, забил 24 гола и отдал 13 результативных передач. Также в течение своей карьеры Винисиус выступал за португальский «Риу-Аве» и «Монако».
После пяти сыгранных туров АПЛ «Фулхэм» с восемью очками занимает в турнирной таблице восьмое место. В следующем матче «дачники» встретятся с «Тоттенхэмом».
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