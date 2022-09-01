Защитник «ПСЖ» Курзава перешёл в «Фулхэм»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Лейвин Курзава перешёл в клуб английской Премьер-лиги «Фулхэм». Об этом сообщает пресс-служба «дачников». Речь идёт об аренде до конца сезона без права выкупа. Курзава перешёл в «ПСЖ» в 2015 году.

Последний раз он выходил на поле в матче за Суперкубок Франции с «Лиллем» (0:1), который прошёл более года назад — 1 августа 2021 года. Тогдашний главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино не видел нужды в услугах защитника, также как и его сменщик Кристоф Галтье. Курзаву, чей контракт истекает в 2024 году, в парижском клубе готовы окончательно продать.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» отпустил Идрисса Гейе в «Эвертон». Обе сделки произошли после появления в парижском клубе спортивного директора Луиша Кампуша.

Лучшие голы Лейвина Курзава за «ПСЖ». Видеоролик: