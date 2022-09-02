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Бельерин вернулся в «Барселону», подписав контракт на год

Бельерин вернулся в «Барселону», подписав контракт на год
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Испанский защитник Эктор Бельерин стал игроком «Барселоны», подписав контракт на один сезон. Об этом сине-гранатовые официально проинформировали общественность на своей странице в «Твиттере».

«Бельерин возвращается домой и подпишет контракт до 30 июня 2023 года», – гласит публикация клуба, который также выложил архивное видео с Эктором в футболке «Барсы» времён академии.

27-летний Бельерин является воспитанником «Барселоны». В 17 лет он стал футболистом «Арсенала», за первую команду которого дебютировал в сентябре 2013 года. Всего за «канониров» Эктор провёл 239 матчей, забил девять мячей и отдал 29 голевых передач. С клубом он по три раза стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии.

В прошлом сезоне Бельерин на правах аренды выступал за «Бетис», где принял участие в 32 играх и оформил пять ассистов, а также выиграл Кубок Испании.

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